Fünf Menschen bei Brand in Werkhalle verletzt

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Fünf Menschen sind bei einem Brand in einer Werkhalle in St. Egidien (Landkreis Zwickau) leicht verletzt worden. In der Schleifhalle einer Automobilfirma kam es am Donnerstagmittag zu einer Explosion, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Fünf Mitarbeiter wurden demnach von Rettungskräften ambulant behandelt.

St. Egidien - Mehrere freiwillige Feuerwehren verhinderten die Ausbreitung des Brandes und löschten das Feuer. Warum es zu der Explosion kam, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Ein Brandermittler wurde hinzugezogen. Auch die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. dpa