Fünf Verletzte nach Vorfahrtsfehler in Kamenz

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Der Vorfahrtsfehler eines 21-Jährigen hat nach Angaben der Polizei am Freitagabend in Kamenz (Landkreis Bautzen) fünf Menschen ins Krankenhaus gebracht. Demnach stieß der junge Mann an einer Kreuzung mit dem Wagen einer Frau zusammen. Dabei wurden er und sein 19 Jahre alter Beifahrer sowie die 41-Jährige und eine 36 Jahre alte Begleiterin schwer verletzt.

Kamenz - Sie kamen in umliegende Kliniken. Eine 45-Jährige im Pkw der Frau kam mit leichten Blessuren davon. An den Fahrzeugen entstand den Angaben vom Samstag nach ein Sachschaden von etwa 42.000 Euro. dpa