Fußballer Laimer deutet möglichen Abschied von RB Leipzig an

Leipzigs Konrad Laimer kommt auf das Feld. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

Konrad Laimer steht einem Wechsel von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zu einem anderen Verein aufgeschlossen gegenüber. Es sei „durchaus wohl möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele“, sagte der 25-jährige Mittelfeldspieler am Dienstag im Trainingslager der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf.

Bad Tatzmannsdorf - Laimer wurde zuletzt mehrfach als Wunschkandidat von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern München genannt. Der Vertrag des gebürtigen Salzburgers bei RB läuft noch bis 2023. Gemäß der Leipziger Clubpolitik müsste Laimer seinen Vertrag in diesem Sommer verlängern oder verkauft werden. Ablösefreie Abgänge von Stammspielern sind bei RB-Boss Oliver Mintzlaff nicht vorgesehen.

Der Vorstandsvorsitzende hatte zuletzt betont, Laimer unbedingt halten zu wollen. „Wir wollen ihn natürlich behalten. Er ist einer der besten Sechser der Bundesliga und hat eine fantastische Rückrunde gespielt“, hatte er bei „Servus TV“ gesagt. „Er passt perfekt zu unserem Club und unserer DNA und ist mit seinen Fähigkeiten nahezu einzigartig in Deutschland.“ dpa