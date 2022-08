Fußballfans nach Pokalspiel auf Parkplatz bei A13 überfallen

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Auf der Rückfahrt von einem Pokalspiel sind mehrere Fußballfans auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Autobahn 13 bei Thiendorf (Landkreis Meißen) überfallen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind bisher neun Geschädigte bekannt, darunter sechs Leichtverletzte.

Thiendorf - Den Angaben zufolge waren am Montagabend etwa 30 Unbekannte auf den Parkplatz sowie in das Restaurant gelaufen. Sie schlugen scheinbar wahllos auf Gäste ein. Die Angreifer waren größtenteils vermummt. Unter den Gästen im Restaurant waren laut Polizei zahlreiche Fußballfans aus Berlin, die zuvor das DFB-Pokalspiel zwischen dem Chemnitzer FC und Union Berlin in Chemnitz besucht hatten. Einigen wurden Taschen und Fanartikel geraubt, mehrere Autos wurden beschädigt.

Einige der Täter sollen Fankleidung von Dynamo Dresden getragen haben. Ein 21-Jähriger, der mutmaßlich am Überfall beteiligt gewesen ist, wurde noch in der Nacht zum Dienstag festgenommen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen schwerem Landfriedensbruch und sucht nach Zeugen des Geschehens. dpa