Fußgänger von Auto angefahren

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Auto hat einen Fußgänger in Leipzig angefahren und schwer verletzt. Der Autofahrer fuhr am Sonntagabend auf der Talstraße im Stadtteil Zentrum-Südost, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als er nach rechts auf die Goldschmidtstraße abbiegen wollte, erfasste das Auto den Fußgänger. Der schwer verletzte Fußgänger kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer hatte den Angaben zufolge Alkohol getrunken, ein Test ergab 0,26 Promille.