Gasflasche in Café in Leipzig explodiert: Vier Verletzte

Glasscherben liegen über den Stühlen und Tischen vor dem Café. © Ferdinand Uhl/SPM-Gruppe/dpa/Archivbild

Polizeiautos, Krankenwagen und Feuerwehrautos eilten am Samstagabend in die Leipziger Eisenbahnstraße. Bei einer Explosion in einem Café wurden mehrere Menschen verletzt.

Leipzig - Bei der Explosion einer Gasflasche in einem Café in Leipzig sind am Samstagabend vier Menschen verletzt worden. Drei von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 41-Jähriger wurde vor Ort versorgt, hieß es weiter. Die Polizei gehe von einer Explosion einer Gasflasche im Küchenbereich aus.

Feuerwehrkräfte evakuierten das Mehrfamilienhaus zwischenzeitlich aufgrund des verrauchten Treppenhauses. Das Feuer sei jedoch von selbst erloschen - hinterließ aber einen verrußten Raum. Zwei weitere Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft wurden laut Polizei vorsorglich geräumt. Die Bewohner konnten aber am Abend wieder zurück in ihre Wohnungen. Auch der Bereich vor dem Café sei für einige Stunden gesperrt gewesen.

Nach Angaben der Polizei liegen derzeit „Hinweise zu einem unsachgemäßen Gebrauch“ vor. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen und einen Brandursachenermittler mit einbezogen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Erst vor wenigen Tagen ist ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der gleichen Straße bei einem Brand ums Leben gekommen. dpa