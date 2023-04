Gedenkstätte für NS-Opfer öffnet im Mai in Großschweidnitz

Nach gut zweijähriger Bauzeit soll die Gedenkstätte Großschweidnitz in Ostsachsen am 13. Mai als moderner Erinnerungsort für Opfer des NS-Regimes eingeweiht werden. Sie werde Raum für Bildungsarbeit bieten und durch ihre Dauerausstellung zur Aufklärung über die nationalsozialistischen Krankenmorde beitragen, teilte die Einrichtung am Donnerstag mit.

Großschweidnitz - Der Bund und das Land Sachsen hatten das Projekt mit zwei Millionen Euro unterstützt.

In Großschweidnitz waren in der NS-Zeit mehr als 5500 Frauen, Männer und Kinder durch überdosierte Medikamente, Unterernährung und mangelnde Pflege umgekommen. Etwa 2000 Menschen wurden von hier aus in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein gebracht. Unter anderem gehörte die Tante des Malers Gerhard Richter zu den Euthanasie-Opfern von Großschweidnitz. Richter hatte Tante Marianne in einem berühmten Bild verewigt und eine Kopie davon der Gedenkstätte überlassen. dpa