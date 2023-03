Geld von Bund und Land für Herrnhuter Brüder-Unität

Der Bund und der Freistaat Sachsen helfen bei der Rettung des Schwesternhauses Kleinwelka bei Bautzen. Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) übergab der Evangelischen Brüder-Unität am Montag die entsprechenden Bescheide über insgesamt 445.000 Euro. Das Gebäudeensemble des Schwesternhauses wurde ab 1770 errichtet und in den folgenden Jahrzehnten erweitert.

Bautzen - Es war Wohnort, Ausbildungsstätte, geistliches Zuhause sowie Arbeitsstätte.

Das Areal ist nach Ministeriumsangaben das einzige in Sachsen erhaltene Schwestern-Chorhaus und das letzte authentisch bewahrte Chorhausensemble einer Herrnhuter Koloniegründung in Deutschland. Es gehöre damit zu den wertvollsten Zeugnissen Herrnhuter Baukunst und sei von überregionaler Bedeutung. Die Gebäude waren seit 2000 ungenutzt. Nach einer Notsicherung in den vergangenen Jahren soll nun das Dach saniert und teils neu mit Schiefer gedeckt werden.

Die Herrnhuter Brüdergemeine ist eine evangelische Freikirche und geht auf die 1457 entstandene Böhmische Brüder-Unität zurück. Die evangelische Minderheit lebte im katholischen Königreich Böhmen, ihr geistlicher Ahnvater war der als Ketzer verbrannte Reformator Jan Hus (1371-1415). Nachfahren der Brüder kamen im 18. Jahrhundert nach Sachsen, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760) gewährte den Glaubensflüchtlingen Asyl auf seinem Gut. 1722 gründeten sie den Ort „unter des Herrn Hut“. dpa