Geldautomaten im Leipziger Süden gesprengt

Ein gesprengter Geldautomat. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag zwei Geldautomaten in einem Einkaufszentrum im Leipziger Süden gesprengt. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an dem Gerät, der Einrichtung und dem Gebäude, die genaue Höhe ist noch unbekannt, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hörten den Angaben zufolge Explosionen und sahen mehrere Personen in einer dunklen Limousine wegfahren.

Leipzig - Der Beschreibung nach waren die Verdächtigen dunkel gekleidet, trugen Sturmhauben und Stirnlampen. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen zu dem Vorfall und den Tatverdächtigen. dpa