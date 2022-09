Gemeldete Corona-Zahlen gehen in Sachsen weiter hoch

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die offiziell gemeldeten Corona-Infektionen nehmen in Sachsen weiter zu. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lag am Donnerstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 419,5. In der Vorwoche hatte das Institut die Inzidenz noch auf 300,4 beziffert. Auch bundesweit kletterte der Wert im Wochenvergleich - von 281,4 auf 409,9.

Dresden - Von den 13 Regionen in Sachsen meldete der Erzgebirgskreis mit 547,9 die höchste Inzidenz gefolgt von der Stadt Chemnitz mit 525,3. Der niedrigste Wert wurde für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 347,9 angegeben. Experten gehen seit geraumer Zeit davon aus, dass der Wert die Infektionslage nicht vollständig abbildet, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen und in der Statistik nur solche zählen.

Landesweit wurden seit Pandemiebeginn März 2020 nach RKI-Angaben knapp 1,76 Millionen Infektionen registriert - bei rund vier Millionen Einwohnern. 16.030 Menschen starben bisher an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion. dpa