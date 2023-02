Genug Spenden gesammelt: Karnevalsumzug wird veranstaltet

Jecken feiern Karneval. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Der diesjährige Leipziger Karnevalsumzug ist gerettet. Nach einem Spendenaufruf sei genug Geld zusammengekommen, um den Umzug am 19. Februar planen zu können, sagte der Präsident des Förderkomitees Leipziger Karneval e.V., Steffen Hoffmann, am Montag in Leipzig.

Leipzig - Der Rosensonntagsumzug stand wegen stark gestiegener Kosten etwa für die Müllabfuhr und den Sanitätsdienst sowie weggebrochener Einnahmen auf der Kippe. Die Närrinen und Narren sammeln darum in einer Internetaktion Geld. Bislang kamen knapp 4000 Euro zusammen.

„Wir wissen, dass die Spendensammlung eine einmalige Sache ist“, sagte Hoffmann. In diesem Sommer werde man offensiver sein und härter arbeiten müssen, um frühzeitig die Finanzierung für den nächsten Umzug zu sichern.

Der Rosensonntagsumzug war zuletzt zweimal wegen Corona ausgefallen. Am 19. Februar erwartet Hoffmann zwischen 150 und 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Umzug sowie etwa 10.000 Zuschauer an der Strecke. dpa