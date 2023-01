Geschlossene Schneedecke erwartet: Schneekanonen im Betrieb

Ein Snowboarder fährt über die Piste © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Sachsen soll sich am Sonntag „ganz in Weiß“ präsentieren. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes sorgt dafür kräftiger Schneefall, der in den Abendstunden den Freistaat von Ost nach West durchquert. Auch in den Tieflagen werde es eine geschlossene Schneedecke geben, teilte der Wetterdienst am Samstag auf Anfrage mit. Bereits am Nachmittag setzte Flockenwirbel ein, darunter in der Landeshauptstadt Dresden.

hOberwiesenthal - Nachts sollen die Temperaturen im Bergland auf bis zu minus fünf Grad Celsius sinken, im Flachland auf bis zu minus zwei Grad.

Auf dem Fichtelberg betrug die natürliche Schneedecke am Samstag elf Zentimeter - zu wenig für einen ordentlichen Skibetrieb. Deshalb laufen auf Sachsens höchster Erhebung (1215 Meter) auch am Wochenende die Schneekanonen auf Hochtouren. Nach den Worten von René Lötzsch, Geschäftsführer Fichtelberg Schwebebahn, soll der Skibetrieb am kommenden Mittwoch richtig losgehen. „Wenn uns Frau Holle nicht hilft, müssen wir noch ein nachschneien“. Bereits am Samstag sei die Schwebebahn aber gut ausgelastet gewesen. Viele Menschen seien zu einer Winterwanderung oder mit Rodelschlitten auf den Berg gekommen. dpa