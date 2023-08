Gewitter bringen riesige Regenmengen binnen kurzer Zeit

Eine Wippe auf einem Spielplatz steht im Wasser. © Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Gewitter haben am Montag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen teils sehr große Regenmengen binnen kurzer Zeit gebracht. Mancherorts sei in wenigen Minuten so viel Niederschlag gefallen wie sonst binnen eines halben Monats, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig am Abend.

Bad Lauchstädt/Delitzsch/Artern - In Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt etwa seien es 30 Liter je Quadratmeter binnen 15 Minuten gewesen, im sächsischen Delitzsch 27 Liter in 10 Minuten und in Artern in Thüringen 16 Liter in 26 Minuten, eventuell sei die Zeit sogar noch etwas kürzer gewesen. Der DWD hatte am Montag eine Reihe von Unwetterwarnungen vor starkem Gewitter herausgegeben.

In Brandhorst im Landkreis Wittenberg schlug ein Blitz in eine Scheune ein und setzte den Dachstuhl in Brand, wie es im Polizeirevier Wittenberg hieß. Der Schaden betrage mehrere Zehntausend Euro. Es sei niemand verletzt worden. Weitere größere Schäden waren zunächst nicht bekannt. dpa