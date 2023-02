Giraffenbaby in Leipziger Zoo geboren

Der Leipziger Zoo hat Nachwuchs. Tierpfleger entdeckten am Montag ein frisch geborenes Giraffenbaby in den Ställen, wie der Zoo mitteilte. Die vier Jahre alte Giraffe Sipiwe hatte das Kalb demnach am Montagmorgen zur Welt gebracht. Das Mädchen soll noch etwas unsicher auf den Beinen, aber gesund und putzmunter sein. Sein Vater ist der drei Jahre alte Giraffenbulle Matyas, der seit Dezember 2020 im Leipziger Zoo lebt.

Leipzig - „Sipiwe füllt ihre Rolle bislang sehr gut aus, hat ihr Kalb unmittelbar nach der komplikationslosen Geburt trocken geleckt und ist seitdem stets an dessen Seite“, teilte Zookurator Ruben Holland mit. Nach den Angaben vom Dienstag hält das Giraffenbaby sich zusammen mit seiner Mutter noch in einem separaten Boxentrack auf. In den kommenden Tagen soll das Tier schrittweise an die Herde herangeführt werden - erst dann sind Mutter und Kind auch für Besucher wieder zu sehen. dpa