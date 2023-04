Globalfoundries und IGBCE unterzeichnen Haustarifvertrag

Ein 300-Millimeter-Wafer ist im Rahmen eines Presserundgangs in einer Halbleiterfabrik ausgestellt.

Elektronik

Der Halbleiterhersteller Globalfoundries (GF) und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) haben einen Haustarifvertrag für Mitarbeiter des Dresdner Chipwerks unterzeichnet. „Das ist eine gute Nachricht für unseren Standort, denn beide Seiten haben zu einer gemeinsamen Position in Bezug vor allem auf Entgelt und Arbeitszeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen im Schichtbetrieb gefunden“, sagte Geschäftsführer Manfred Horstmann am Mittwoch in Dresden.

Dresden - Nachdem bereits im vergangenen Jahr ein Eckpunktepapier für Rahmen- und Entgelttarifvertrag unterzeichnet wurde, konnte nun eine finale Einigung für beide Tarifverträge erzielt werden. Die IGBCE bezeichnete den Tarif als „ein wichtiges Zeichen mit Ausstrahlkraft in die Region“.

Bei der Unterzeichnung des Tarifes war auch der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig anwesend. Der SPD-Politiker lobte den Haustarifvertrag als „ein starkes Signal für das Positionieren von Globalfoundries als attraktiver Arbeitgeber für alle Angestellten und alle potentielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“. dpa