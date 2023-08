Großbrand in Dresdner Entsorgungsbetrieb: Flammen gelöscht

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Dichter Rauch und Flammen. Kurz nach Mitternacht brennt es in einer Lagerhalle in Dresden lichterloh. Die Feuerwehr ist stundenlang im Einsatz - mit Erfolg und ohne Verletzte.

Dresden - Der Großbrand in einem Entsorgungslager unweit der Dresdner Innenstadt ist gelöscht. Gegen 16 Uhr hieß es „Feuer aus!“, wie die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag mitteilte. Einige der Einsatzkräfte blieben weiter vor Ort für Restlöscharbeiten und zur Brandwache in der Nacht. Die Feuerwehr geht davon aus, dass das Lager am Freitag an den Betreiber und die Brandursachenermittler der Polizei übergeben werden kann. Bei dem Einsatz gab es den Angaben nach bisher keine Verletzten.

Das Feuer war kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang aus der etwa 2500 Quadratmeter großen Halle dichter Rauch, auch Feuerschein war bereits zu sehen, hieß es am Morgen. In der Halle werde überwiegend Verpackungsmüll aus dem gelben Sack gelagert, aber auch mehrere Fahrzeuge und Maschinen würden sich dort befinden. Binnen kürzester Zeit seien die Flammen durch das Hallendach gebrochen. „Es waren auch mehrere Explosionen zu hören“, teilte die Feuerwehr mit.

Für eine stabile Wasserversorgung wurden mehrere hundert Meter Schlauchleitung verlegt und eine angrenzende Straße komplett gesperrt. Wegen der enormen Rauchentwicklung waren Anwohner im Umkreis von zwei Kilometern um die Rosenstraße gebeten worden, vorübergehend Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Leuten im Einsatz.

Am frühen Morgen waren die Flammen auf das Innere der Halle begrenzt und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäudeteile verhindert, wie die Feuerwehr am Nachmittag bilanzierte. Nachdem die Seiten der Halle mit schwerer Räumtechnik entfernt waren, sei der da noch immer brennende Abfall wegen Einsturzgefahr mit Radladern rausgeholt und im Freien gelöscht worden. Kurz vor 12 Uhr mittags dann ließ die Rauchentwicklung deutlich nach, die Warnung an die Bevölkerung wurde aufgehoben. dpa