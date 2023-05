Grüne: Barrierefreiheit muss auch für Arbeitsmarkt gelten

Das Logo der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen im Deutschen Bundestag. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Die Grünen im Sächsischen Landtag haben eine bessere Teilhabe von Menschen mit Behinderung auch beim Thema Arbeit gefordert. „Barrieren finden sich aber nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt. Hier geht es darum, Vorurteile abzubauen und Chancengleichheit herzustellen“, sagte die Abgeordnete Petra Čagalj Sejdi am Donnerstag in Dresden.

Dresden - Der öffentliche Dienst müsse hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Am Freitag wird in Europa der Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung begangen.

„Wir alle profitieren von Maßnahmen, die Menschen mit Behinderung die Teilhabe am öffentlichen Leben erleichtern“, betonte Čagalj Sejdi. Im erst kürzlich veröffentlichten Bericht zur Lage Betroffener in Sachsen zeigten sich die erfolgten Fortschritte, aber auch der Handlungsbedarf. „Wir tun gut daran, dies ernstzunehmen und gemeinsam an einem „Barriere-Frei-Staat“ zu arbeiten.“ Barrierefreiheit sei eine Grundvoraussetzung für eine inklusive Gesellschaft, an der alle Menschen gleichberechtigt und selbstbestimmt am öffentlichen Leben teilhaben können. dpa