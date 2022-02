Grüne Jugend fordert Richteranklage gegen Jens Maier

Die Grüne Jugend hat die Parteien im Sächsischen Landtag aufgefordert, eine Richteranklage gegen den Ex-AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier vorzubereiten. Es gelte mit allen Mitteln zu verhindern, dass Maier ins Richteramt zurückkehre, sagte die Landessprecherin Ella Hanewald am Sonntag. Eine Richteranklage, die der Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit vor dem Bundesverfassungsgericht anstreben kann, sei das effizienteste Mittel, eine Rückkehr zu verhindern.

Dresden - Hanewald unterstützte damit die Linie der sächsischen Justizministerin Katja Meier (Grüne), die zuletzt betont hatte, dass ihr Haus nicht einschreiten könne. Erst wenn Maier einem Gericht zugewiesen sei, könne dieses ein Disziplinarverfahren anstreben.

Charlotte Henke, die zweite Sprecherin der Grünen Jugend Sachsen, forderte die CDU zu einer klaren Haltung zur Richteranklage auf. „Jeder Tag mit einem Richter Jens Maier wäre einer zu viel“, sagte sie. Die Justizministerin müsse alle rechtlichen Möglichkeiten durchdenken.

Anfang Januar war bekannt geworden, dass Maier in die sächsische Justiz zurückkehren will. Dieser hatte vor seiner Abgeordnetentätigkeit als Richter am Landgericht Dresden gearbeitet und im September bei der Bundestagswahl sein Mandat verloren. Der sächsische Verfassungsschutz stuft Maier als Rechtsextremisten ein. Begründet wurde die Entscheidung mit seiner Zugehörigkeit zum extremistischen „Flügel“ der AfD, der sich im Frühjahr 2020 aufgelöst hatte. dpa