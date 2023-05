Grüne wollen mehr Leben in die Innenstädte bringen

Sächsischer Landtag steht an einem Gitter am hintern Teil des Parlamentsgebäudes.

Kommunen

Die Grünen im Sächsischen Landtag wollen das Image der Ortszentren und Innenstädte aufpolieren. Am Freitag legten sie dazu ein Positionspapier unter dem Titel „Lokal, lebendig und grün“ vor. Es gehe darum, dem aktuellen Trend von Ladensterben und Verödung entgegenzuwirken. „Leere Schaufenster und unbelebte Plätze gehören vielerorts leider längst zum Stadtbild.

Dresden - Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch einmal beschleunigt“, erklärte der Abgeordnete Thomas Löser. Damit in ganz Sachsen wieder mehr Leben in die Innenstädte und Ortszentren einziehe, gelte es die Stadtplanung an die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts anpassen.

„Das Ortszentrum der Zukunft ist lebendig und grün, es ist inklusiver Treffpunkt und vielfältiger Einkaufsort zugleich. Kultur, Sport, Entspannung, Unterhaltung - Gemeindekerne und Innenstädte sind so viel mehr als nur Einkaufsort. Das Paradigma einer strikten Trennung nach Funktionen wie Gewerbe oder Wohnen hat ausgedient“, betonte Löser. Es gehe darum, eine „Stadt der kurzen Wege“ zu fördern.

Grünen-Wirtschaftsexperte Gerhard Liebscher betonte die Rolle der Gewerbetreibenden als wichtige Stütze lebendiger Innenstädte. „Um lokalen Einzelhandel stärker zu unterstützen, braucht es unter anderem einen qualifizierten Mietspiegel auch für Gewerbeflächen und einen Ausgleich steuerlicher Nachteile gegenüber dem Onlinehandel.“ Ladenflächen für Kulturschaffende und die Unterstützung kultureller Veranstaltungen in den Innenstädten könnten zudem dazu beitragen, Ortszentren wieder zu beleben. dpa