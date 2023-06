Grüner Wasserstoff: Spatenstich für Vorzeigeprojekt

Teilen

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, spricht während der Sitzung. © Wolfgang Kumm/dpa

Im Süden Sachsen-Anhalts ist der Spatenstich für ein Vorzeigeprojekt der Energiewende in Deutschland erfolgt. Es sei ein „Meilenstein“ für die Produktion, Verteilung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittwoch bei der Veranstaltung über das Projekt nahe Teutschenthal im Saalekreis.

Bad Lauchstädt - Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich den Angaben zufolge auf 200 Millionen Euro.

Im Energiepark Bad Lauchstädt soll mit Hilfe von Windenergie Wasserstoff erzeugt werden, der anschließend zunächst im Chemiepark in Leuna genutzt wird. Die Leitungen dorthin seien bereits angelegt. Der Wasserstoff soll in einer Salzkaverne vor Ort zwischengespeichert werden, die hunderte Meter unter der Erde liegt. Nach Angaben der Projektpartner ist es die erste Kaverne weltweit, in der grüner Wasserstoff gespeichert wird. Nach dpa-Informationen ist zudem eine Pipeline nach Salzgitter in Niedersachsen in Planung.

Langfristig müsse eine Wasserstoffwirtschaft ermöglicht werden, sagte Haseloff am Mittwoch. „Dazu brauchen wir solche Labore, Pilot-Projekte und Erfahrungen, die wir dann systematisch hoch skalieren können, damit dann größere Teile der Volkswirtschaft über alle Bereiche hinweg versorgt werden können.“ Bis die Versorgung in Gänze auf Wasserstoff umgestellt ist, dauere es allerdings noch viele Jahrzehnte, so der CDU-Politiker: „Es muss klar sein, dass wir nicht den Hebel umdrehen können. Ehe eine komplette Volkswirtschaft auf Wasserstoff umgestellt ist, werden wir wahrscheinlich im 22. Jahrhundert sein. Aber auch deswegen müssen wir mal anfangen.“

In dem Projekt sollen erstmals die Herstellung durch einen Elektrolyseur, der Transport per Pipeline, die Speicherung in einer Kaverne und die Nutzung durch die Wirtschaft untersucht werden. Die Salzkaverne besitzt eine Speichermenge von rund 50 Millionen Kubikmeter Wasserstoff, pro Jahr sollen rund 27 Millionen Kubikmeter in dem neuen Energiepark produziert werden. Er soll den Angaben zufolge 2024 in Betrieb genommen werden. Der Regelbetrieb der gesamten Wertschöpfungskette soll Anfang 2025 starten. dpa