Guardiola hat „großen Respekt“ vor Leipzig

Teilen

Manchesters Trainer Pep Guardiola gestikuliert in der Pressekonferenz. © Jan Woitas/dpa

Star-Trainer Pep Guardiola hat sich als Bewunderer der Entwicklung von RB Leipzig gezeigt. „Ich habe großen Respekt. Als ich in Deutschland war, waren sie noch in der 2. Liga. Jetzt mögen sie noch nicht bereit sein, in der Liga mit Bayern mitzuhalten, aber sie sind jedes Jahr in der Champions League“, sagte der Coach von Manchester City am Dienstag.

Leipzig - Der englische Meister tritt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig an.

Aus der Gruppenphase der vergangenen Saison kennt Guardiola den deutschen Pokalsieger noch bestens. „Sie haben eine eigene Kultur mit jungen Spielern, klaren Spielabläufen, sind sehr physisch und im Umschaltspiel kaum aufzuhalten“, sagte der 52-Jährige. Das Hinspiel im September 2021 gewann City 6:3, im zweiten Duell im Dezember war Leipzig mit 2:1 siegreich.

Seit Guardiola im Juli 2016 sein Amt bei City antrat, versucht der Spanier, die Champions League zu gewinnen. Im Laufe der Zeit sei er allerdings gelassener geworden. „Wenn meine Karriere morgen zu Ende wäre, wäre ich gesegnet und dankbar für das, was ich mit Barcelona, Bayern und City erreicht habe. Ich hätte nicht mehr verlangen können“, sagte der Coach. Im Mai 2021 hatte er das Endspiel der Königsklasse mit City erreicht, verlor jedoch 0:1 gegen den von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea. dpa