Günther: Ausbauziele des Bundes bei Öko-Strom für machbar

Wolfram Günther (l, Bündnis90/Die Grünen), Umweltminister von Sachsen und Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltminister von Brandenburg. © Patrick Pleul/dpa

Nach Lage der Dinge wird die 1000-Meter-Abstandsregel bei Windrädern in Sachsen nicht lange Bestand haben. Denn den Ausbauzielen des Bundes für Erneuerbare Energien steht die Regelung im Weg.

Dresden - Sachsens Energie- und Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) hält die Ausbauziele des Bundes beim Ökostrom auch in Sachsen für machbar. „Wir müssen bis 2032 zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie ausweisen. Das ist möglich und nötig. Denn wenn Sachsen das nicht macht, kommen wir in ein Verfahren, das wir nicht mehr in der Hand haben. Entweder wir gestalten selbst oder wir werden gestaltet“, sagte Günther am Freitag der Deutschen Presse- Agentur. Allerdings ließen sich die Flächenziele des Bundes mit den bestehenden Restriktionen in Sachsen nicht erfüllen.

„Zu diesen Restriktionen gehört die 1000-Meter-Regel. Wie wir die sächsischen Regeln anpassen, darüber wird in den kommenden Wochen und Monaten zu sprechen sein“, betonte der Minister. Der Sächsische Landtag hatte erst Anfang Juni die Bauordnung geändert und dabei auch den 1000-Meter-Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Wohngebäuden besiegelt. Davon kann abgewichen werden, wenn es um das Repowering - also das Nachrüsten bestehender Anlagen - geht, oder wenn der Abstand im Außenbereich auf Wunsch der Gemeinden unterschritten werden soll.

„Der 1000-Meter-Abstand ist der Kompromiss einer Koalition, in der es unterschiedliche Ansichten über das Tempo der Energiewende gibt“, betonte Günther. Die sächsischen Ausbauziele aus dem Jahr 2019 hätte man mit diesen 1000 Metern erreichen können, nicht aber die Ziele des Bundes. „Das Zwei-Prozent-Flächenziel ist notwendig, um zu erfüllen, was auch in Sachsen dringend geboten ist: Wir brauchen wirksamen Klimaschutz. Wir wollen Energie- und Industrieland bleiben. Wir müssen unabhängig von fossilen Energieimporten aus Russland werden.“

„Das verbindliche Flächenziel erschließt uns zusätzliche wirtschaftliche Chancen. Sachsen ist Energieland. Sachsen wird also von der Energiewende profitieren“, sagte Günther. Unternehmen würden viel stärker als heute preiswerten regionalen Grünstrom beziehen. „Anlagenbauer, Handwerk, Mittelstand werden über Aufträge von der Energiewende profitieren. Auch der sächsischen Solarindustrie wird die beschleunigte Energiewende einen Push geben. Die sächsischen Solarhersteller sind der Kern für die europäische Solar-Renaissance.“

Laut dem am Freitag vom Bundesrat abgesegneten Gesetzespaket sollen die Länder gesetzlich verpflichtet werden, mehr Flächen zur Erzeugung von Ökostrom bereitzustellen. Für einzelne Länder gelten bis Ende 2032 unterschiedliche Ziele, weil es unterschiedliche Voraussetzungen für den Ausbau der Windenergie gibt. Länder, die ihre Ziele übertreffen, sollen anderen Ländern Flächen per Staatsvertrag übertragen können.

„Eine Übertragung von Flächen ist für mich als Energieminister ganz klar kein Thema“, betonte Günther. Das wäre schädlich für Sachsen. „Denn das hieße, die riesigen wirtschaftlichen Chancen der Energiewende auszuschlagen. Die Übertragung von Flächen wäre ein steuerfinanziertes Deindustrialisierungsprogramm für Sachsen.“ Die Verfügbarkeit von sächsischem Grünstrom sei ein „knallharter Standortfaktor“.

Günther äußerte sich auch zur längeren Laufzeit von Kohlekraftwerken: „Sächsische Braunkohlekraftwerke betrifft das nicht.“ Ziel bleibe der Kohleausstieg 2030. „Das ist eine Frage des Klimaschutzes. Die Notwendigkeit für Klimaschutz ist selbsterklärend, wenn wir nur aktuell auf die sächsischen Wälder und die Auswirkungen der Dürre auf die Landwirtschaft schauen.“ Man brauche aber jetzt in der Krise Kohle - überwiegend Steinkohle - , um die rund 12 Prozent Gas zu ersetzen, die aktuell in die Stromproduktion gehen: „Das ist bitter.“ dpa