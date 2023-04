Günther übergibt Förderbescheid: Öko-Feldtage 2025 Sachsen

Teilen

Wolfram Günther (Bündnis90/Die Grünen), Umweltminister von Sachsen. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Der sächsische Landwirtschaftsminister Wolfram Günther hat an einen Biobetrieb in Thallwitz einen Förderbescheid für die Austragung der Öko-Feldtage 2025 übergeben. „Wir wollen den Ökolandbau ausweiten, denn er hilft dem Klima, befördert die biologische Vielfalt und sorgt für Lebensmittel in guter Qualität“, sagte der Grünen-Politiker am Montag. Hierfür bräuchte es genau diese Innovationen und den Austausch.

Thallwitz - Der Bescheid ist mit mehr als 300.000 Euro dotiert.

Auf den Flächen des Biolandbetriebs Wassergut Canitz soll 2025 Deutschlands größte Fach- und Präsenzplattform der ökologischen Landwirtschaft erstmals in Ostdeutschland ausgetragen werden. Die bundesweiten Öko-Feldtage sind ein zweitägiger Treffpunkt für alle Ökobauern und -bäuerinnen sowie alle Landwirtinnen und Landwirte, die umstellen wollen oder nach neuen Methoden für eine umweltfreundliche Landwirtschaft suchen. Das Programm soll eine Mischung aus Praxis und Forschung im ökologischen Pflanzenbau und in der Öko-Tierhaltung anbieten.

Neben rund 300 Ausstellenden werden vom 18. bis zum 19. Juni 2025 bis zu 10 000 Besucherinnen und Besucher in Thallwitz erwartet. In Vorführungen können sie sich Maschinen im praktischen Einsatz ansehen und sich über Innovationen und Prototypen informieren. Zudem gäbe es auch Foren und Diskussionsrunden mit Fachleuten, Produktvorstellungen, Beratungsangebote sowie Bio-Verkostungen. dpa