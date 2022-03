Gut 500.000 Euro Spenden an arche noVa für Ukraine-Nothilfe

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind über eine halbe Million Euro für die Nothilfe an den Dresdner Verein arche noVa gespendet worden. Nach Angaben der weltweit tätigen Hilfsorganisation vom Freitag gibt es eine „große Solidarität“. Allerdings steige der Bedarf an humanitärer Hilfe aufgrund der anhaltenden Vertreibung der Bevölkerung und Zerstörung von Infrastruktur derzeit stark an.

Dresden - arche noVa unterstützt mit Partnern vor Ort Geflüchtete und Menschen, die nicht fliehen können, mit lebenswichtigen Hilfsgütern. Die Lage sei vor allem für die im Kriegsgebiet Gebliebenen prekär. Es würden weitere Geldspenden gebraucht, damit die Menschen selbstständig einkaufen könnten, da sie am besten wüssten, was sie brauchten, und zugleich die lokalen Märkte unterstützt würden. Mit Generatoren sorgt arche noVa nach eigenen Angaben dafür, dass in der Ostukraine trotz Stromnetzausfalls täglich zumindest stundenweise Wasser fließt. dpa