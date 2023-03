Halle siegt in Meppen in der Nachspielzeit

Der Hallesche FC bleibt unter dem neuen Trainer Sreto Ristic ungeschlagen und hat die Abstiegszone verlassen. Die Saalestädter gewannen am Samstag das Kellerduell beim SV Meppen 3:2 (1:0). Erich Berko (24.) und Tom Zimmerschied (59.) hatten die Rot-Weißen zweimal in Führung geschossen. Lukas Eixler (57.) und Lukas Mazagg (74.) schafften für die Meppener, die eine Stunde lang in Unterzahl spielten, zweimal den Ausgleich.

Meppen – David Vogt hatte in der 41. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Schließlich sorgte Timur Gayret (90.+3) in der Nachspielzeit für den Sieg.

Die Hallenser nahmen sofort das Heft des Handelns in die Hand. Nachdem Zimmerschied (15.) einen Kopfball knapp neben das Gehäuse setzte, nutzten die Gäste ihre zweite Chance. Niklas Kreuzer bediente den völlig freistehenden Berko (24.), der per Kopf vollendete. Danach verflachte die Partie. Das Geschehen spielte sich zumeist im Mittelfeld ab. Viele Fouls ließen keinen Spielfluss aufkommen. Vogt musste nach seinem zweiten harten Einsteigen gegen Berko bereits in der 41. Minute das Feld verlassen.

In Überzahl verloren die Hallenser jedoch die Kontrolle über die Partie. Den Schuss von Johannes Manske (53.) konnte HFC-Torwart Felix Gebhardt noch parieren, war jedoch drei Minuten später beim Treffer des gerade zuvor eingewechselte Lukas Eixler machtlos. Nur zwei Minuten später schoss Zimmerschied die Gäste erneut in Front. Doch den Vorsprung konnte der HFC nicht über die Zeit retten. In der 74. Minute gelang den Hausherren durch einen sehenswerten Treffer von Lukas Mazagg der erneute Ausgleich. Kurz vor dem Ende war Gayret zur Stelle und bescherte den Hallensern doch noch den zweiten Auswärtssieg in dieser Saison. dpa