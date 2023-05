Halle verliert letztes Heimspiel gegen Neckarsulm mit 24:30

Ein Handball liegt auf einem Tornetz. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben die Saison mit einer Niederlage beendet. Vor heimischer Kulisse verlor das Team von Jan-Henning Himborn am Samstag mit 24:30 (12:17) gegen die Sportunion Neckarsulm. Damit sicherten sich die Gäste aus Baden-Württemberg den direkten Klassenerhalt. Den größten Anteil am Erfolg der Sportunion hatten Daphne Gautschi (9/2), Fatos Kücükyildiz (8/6) und Nina Engel (5).

Halle - Für die Hallenserinnen erzielten Madeleine Östlund (7) und Judith Tietjen (4) die meisten Tore.

Die Gastgeberinnen starteten äußerst nervös in die Partie und leisteten sich in der Anfangsviertelstunde acht ihrer insgesamt zwölf Ballverluste. Durch die hohe Anzahl an technischen Fehlern lief Halle von der ersten Minute an ständig einem Rückstand hinterher. Neckarsulm zog nach dem 3:3 (5.) über 6:3 (12.) und 13:9 (23.) bis zur Pause auf fünf Treffer davon.

Die Gastgeberinnen bemühten sich nach dem Seitenwechsel um eine Wende, kamen aber nie näher als auf zwei Tore (21:23, 47.) heran. Die Gäste zogen wieder auf 25:21 (50.) davon und kamen danach auch dank ihrer starken Torfrau Valentyna Salamakha, die sechs Würfe in den letzten 20 Minuten parierte, nicht mehr in Bedrängnis. dpa