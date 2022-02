Hallen-WM: DLV rechnet mit etwa 15 deutschen Leichtathleten

Ein rund 15-köpfiges Aufgebot wird den Deutschen Leichtathletik-Verband bei den Hallen-Weltmeisterschaften vom 18. bis 20. März in Belgrad vertreten. Das hat Chefbundestrainerin Annett Stein am Dienstag angekündigt. Nicht alle, die weiter vorn in den Weltranglisten stünden, würden einen Start bei der Hallen-WM planen, sagte Stein. Zu denen, die in Belgrad nicht dabei sein werden, gehört Weitspringerin Malaika Mihambo.

Leipzig - Die Olympiasiegerin wird ihre Hallensaison nach den deutschen Meisterschaften in Leipzig an diesem Wochenende beenden.

Dass das deutsche Aufgebot überschaubar bleiben wird, hat mit den gleich zwei Höhepunkten während der Freiluftsaison in diesem Sommer zu tun. Mitte Juli finden die Weltmeisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon statt, Mitte August die Europameisterschaften in München. Daher starten bereits etliche Athletinnen und Athleten in Kürze ihre Vorbereitung auf die Freiluftsaison und verzichten auf weiteres Hallentraining bis zur WM in gut drei Wochen. „In einigen Disziplinen würden diese drei Wochen ins Kontor schlagen“, sagte Chefbundestrainerin Stein.

Für die zehnte Austragung der nationalen Hallen-Titelkämpfe sind für Samstag und Sonntag bisher jeweils 1000 Eintrittskarten verkauft. Es gilt die 2G-plus-Regelung, alle Besucher müssen sich vorher noch auf Corona testen lassen. „Wir haben das Ticketing angekurbelt“, sagte der Vorstandsvorsitzende des DLV, Idriss Gonschinska, der „Leipziger Volkszeitung“ (Dienstag). „Denn die Interaktion zwischen Athleten und Publikum ist extrem leistungsfördernd.“

Das bestätigte am Dienstag Kugelstoßerin Sara Gambetta: „Es ist ein anderes Feeling durch Zuschauer, das haben wir alle vermisst“, sagte die Olympia-Achte der Spiele von Tokio 2021 auf einer Pressekonferenz. dpa