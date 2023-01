Hallescher FC holt slowenischen Angreifer Nik Omladic

Der kriselnde Fußball-Drittligist Hallescher FC ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer fündig geworden. Am Freitag gaben die Sachsen-Anhalter die Verpflichtung von Nik Omladic bekannt. Der 33-jährige Angreifer spielte zuletzt für Rudar Velenje in seiner Heimat Slowenien, ist seit 10. Januar aber vereinslos. Omladic absolvierte für die SpVgg. Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock 98 Spiele in der 2.

Halle - Bundesliga und 57 Partien in der 3. Liga. Er unterzeichnete einen Vertrag bis Saisonende, der sich gegebenenfalls um ein Jahr automatisch verlängert, teilte der HFC mit.

„Mit Nik Omladic konnten wir einen exzellenten Fußballer für den HFC gewinnen, der verschiedene Positionen ausfüllen kann, individuelle Klasse nachgewiesen hat und viel Erfahrung mitbringt. Er soll uns helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen“, erklärte Sportdirektor Ralf Minge in einer Pressemitteilung. Der Stürmer mit dem starken linken Fuß sollte am Freitagnachmittag erstmals mit dem Team trainieren. Ein Einsatz am Samstag im bedeutungsvollen Spiel gegen den FSV Zwickau (14.00 Uhr/MagentaSport, MDR) ist nicht vorgesehen. Die Partie ist das 400. Drittligaspiel des HFC ohne Unterbrechung. dpa