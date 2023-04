Handwerkskammern fordern Prämie für Ferienpraktika

Die drei Handwerkskammern in Sachsen fordern eine Prämie für Schülerpraktika in den Ferien. Wie ein Referent am Freitag mitteilte, wandten sich die Kammern in einem gemeinsamen Schreiben an Ministerpräsident Michael Kretschmer. „Dass das Handwerk immer stärker vom Mangel an Fach- und Arbeitskräften betroffen ist, ist unbestritten und wird sich in Zukunft noch verstärken“, sagte Frank Wagner, Präsident der Handwerkskammer Chemnitz und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der sächsischen Handwerkskammern.

Leipzig - Man müsse daher jede Möglichkeit nutzen, um junge Menschen von einer Anstellung in einem Handwerksbetrieb zu überzeugen. Die Idee einer Prämie für Ferienpraktika im Handwerk ist den Kammern zufolge nicht neu. Demnach bietet das Land Sachsen-Anhalt seit 2020 eine Praktikumsprämie von 120 Euro in der Woche für Schüler ab 15 Jahren an.

Aus Sicht der sächsischen Kammern wäre es möglich, die Prämie nicht auf das Handwerk zu beschränken, sondern auf alle Ausbildungsberufe auszuweiten. Um Mitnahme-Effekte zu vermeiden, sollte die Auszahlung der Prämie allerdings vom erfolgreichen Abschluss des Praktikums abhängen, hieß es. dpa