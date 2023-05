HFC muss nach 0:2 in Saarbrücken um Klassenerhalt bangen

Der Club spielt am 31. Mai gegen Borussia Mönchengladbach. © Peter Endig/dpa/Archivbild

Der Hallesche FC muss wieder ernsthaft um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga zittern. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic verloren am Samstag ihr Gastspiel beim 1. FC Saarbrücken mit 0:2 (0:1). Richard Neudecker (43. Minute) und Marvin Cuni (87.) erzielten die Tore für die Saarländer, die ihre Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga wahrten.

Saarbrücken – Nach der 16. Niederlage haben die Saalestädter zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch drei Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone. Der VfL Oldenburg gewann sein Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim mit 3:1 (2:0) und halbierte damit den Rückstand auf die Rot-Weißen. Allerdings hat der HFC die klar bessere Tordifferenz.

Nach gutem Start der Gäste dominierten vor 11 234 Zuschauern die Saarbrücker nach einer Viertelstunde die Partie. Bjarne Thoelke (9.) vergab die Chance zur Führung. Adriano Grimaldi (34.) jagte einen Foulelfmeter über die Latte. Zuvor hatte Aljaz Casar den stark aufspielenden Kasim Rabihic im Strafraum gelegt. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel patzte HFC-Schlussmann Felix Gebhardt, als er beim Klärungsversuch über den Ball sprang. Grimaldi legte quer auf Neudecker, der mühelos vollendete. Die Gäste tauchten nur einmal gefährlich im Saarbrücker Strafraum auf. Dominik Steczyk und Sebastian Müller rutschten um Zentimeter an der Eingabe von Lucas Halangk (28.) vorbei.

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gäste ihre Offensivbemühungen, konnten die gegnerische Abwehr aber nicht in große Verlegenheit bringen. Im Strafraum ließen es die Hallenser an der nötigen Zielstrebigkeit vermissen. Die klaren Möglichkeiten hatten die Hausherren. Eine Ecke von Rabihic köpfte Marcel Gaus (70.) an die Latte. Neun Minuten vor dem Abpfiff verhinderte Gebhardt mit starker Reaktion beim Schuss Julius Biada das 0:2. Cuni sorgte dann mit einem abgeschlossenen Konter für die Entscheidung. dpa