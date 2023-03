HFC verspielt beim 2:2 gegen Viktoria Köln zweimal Führung

Der Hallesche FC ist auch im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Sreto Ristic ungeschlagen geblieben, hat aber zweimal eine Führung aus den Händen gegeben. Die Saalestädter trennten sich am Dienstag im heimischen Leuna-Chemie-Stadion von Viktoria Köln 2:2 (0:0). Tunay Deniz (49.) und Dominik Steczyk (74.) trafen für die Hausherren. Patrick Sontheimer (70.

) und Tim-Christopher Becker (85.) konnten zweimal ausgleichen. Die Hallenser bleiben durch den Punktgewinn vorerst auf dem 15. Platz. Vor dem Anpfiff hatte der Verein bekannt gegeben, dass Jonas Nietfeld seinen auslaufenden Vertrag verlängert hat. Neben dem Kapitän mussten die Gastgeber in dieser Partie auch auf den gesperrten Niklas Kreuzer verzichten. Den Rechtsverteidiger ersetzte Lucas Halangk, der erstmals in der dritten Liga in der Startelf auflief.

Beide Mannschaften lieferten sich vor 5724 Zuschauern von der ersten Sekunde an einen packenden Kampf und erspielten sich sehr gute Chancen. Deniz (16., 23.) und Andor Bolyki (45.) scheiterten am glänzend reagierenden Kölner Schlussmann Ben Voll. Tom Zimmerschied (27.) jagte das Leder aus fünf Metern über den Balken. Auf der Gegenseite blockte Halles Innenverteidiger einen Schuss von David Philipp (14.) aus acht Metern. HFC-Torhüter Felix Gebhardt verhinderte mit einer Glanzparade gegen Robin Meißner (28.) einen möglichen Rückstand zur Pause.

Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff gelang Halle das Führungstor. Nico Hugs abgefälschten Schuss konnte Voll nur mit Mühe abwehren. Aus fünf Metern drückte Deniz den Ball über die Linie. Sören Reddemann (59.) hatte das 2:0 auf dem Fuß, schoss aber aus sieben Metern deutlich über das Tor. Die Gäste intensivierten nach dem Rückstand ihre Offensivbemühungen und wurden mit dem Ausgleich belohnt. Nach einem weiten Einwurf fand der verdeckte Schuss von Sontheimer den Weg ins Tor. Steczyk (74.) brachte den HFC erneut in Front, der den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit retten konnte. Einen halleschen Abwehrfehler nutzte Becker fünf Minuten vor dem Abpfiff zum 2:2-Endstand. dpa