Hitze bis 37 Grad - Kurze Abkühlung am Wochenende

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es bis Donnerstag wieder richtig heiß - am Wochenende können sich die Menschen aber auf eine kurze Abkühlung freuen. Bis dahin gebe es in Mitteldeutschland trockenes Sommerwetter mit hohen Temperaturen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Mittwoch. Bereits am Mittwoch wurde demnach an vielen Orten die 30-Grad-Marke geknackt.

Leipzig - Am Donnerstag würden die Temperaturen noch weiter ansteigen bis auf 35 Grad, vereinzelt sogar bis auf 37 Grad - laut DWD der heißeste Tag in dieser Woche.

Am Freitag bringe eine Front aus Westeuropa deutliche Abkühlung in Form von Wolken und Regen. Auch Gewitter seien möglich, sagte der Meteorologe. Am Freitag könnten die 30 Grad nochmal überschritten werden, am Samstag liege die Höchsttemperatur bei 23 bis 25 Grad. Am Sonntag solle sie 24 bis 27 Grad erreichen. Die Verschnaufpause ist aber laut DWD wohl nur von kurzer Dauer: In der kommenden Woche steigen die Temperaturen wieder langsam an. Zum Wochenende hin gebe es wieder die Aussicht auf heiße Tage, sagte der Meteorologe. dpa