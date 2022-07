Hitze erreicht Sachsen: Wetterdienst erwartet 38 Grad

Teilen

Eine Frau kühlt sich am Albertplatz an den Wasserfontänen ab. © Robert Michael/dpa

Die angekündigte Hitze hat Sachsen erreicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete im Laufe des Dienstags Höchstwerte zwischen 35 und 38 Grad Celsius - und dazu Sonnenschein pur. Am heißesten sollte es demnach im mittelsächsischen Raum werden, im Osten des Landes in der Oberlausitz wurden Temperaturen bis zu 35 Grad vorhergesagt.

Leipzig - Doch die höchsten Temperaturen stehen den Menschen in Sachsen am Mittwoch bevor. „Der Höhepunkt in Sachsen wird morgen sein“, sagte ein DWD-Meteorologe am Dienstag in Leipzig. Dann erwartet der Wetterdienst Höchstwerte zwischen 37 und 39 Grad - im Leipziger Raum könne es ersten Prognosen zufolge sogar bis zu 40 Grad heiß werden. Das wäre ein Rekord für Sachsen, sagte der Meteorologe.

Wegen der anhaltenden Trockenheit und der Hitze warnte der DWD weiter vor Waldbränden. Im Landkreis Nordsachsen und in Teilen von Meißen, Bautzen und Görlitz galt am Dienstag die höchste Gefahrenstufe 5. dpa