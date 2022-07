Hitze wird von Kaltfront verdrängt: Trockenheit bleibt

Teilen

Ein Landwirt pflügt mit dem Traktor ein Feld um und wirbelt wegen des trockenen Bodens Staub auf. © Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart/dpa/Archivbild

Der Montag hat Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen noch einmal verbreitet drückende Hitze gebracht. Die Temperaturen lagen vielerorts jenseits der 30 Grad, wie Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig sagte. Am Abend wurden Schauer und Gewitter erwartet, die Abkühlung bringen sollten.

Leipzig - Der Spitzenwert wurde am Nachmittag mit 35,7 Grad in Jena gemessen, gefolgt von Oschatz mit 35,5 Grad und Köthen mit 35,4 Grad. Wahrscheinlich würden noch Werte von 36 bis 37 Grad erreicht, sagte Engelmann. Das sollte jedoch erst am Abend feststehen.

Vergleichsweise kühl war es lediglich im Bergland. Auf dem Brocken im Harz wurden nur 22,4 Grad gemessen. Der Fichtelberg in Sachsen meldete 24,4 Grad.

In der Nacht zum Dienstag werde eine Kaltfront durchziehen. Unter vielen Wolken und Wind aus nordwestlicher Richtung werde es danach schwer, die 25 Grad noch zu knacken. Auch am Mittwoch werde diese Marke voraussichtlich nicht erreicht.

„Zum Durchlüften ist es sehr gut. Wenn es dazu noch ein bisschen mehr regnen würde, wäre es fest perfekt“, sagte Engelmann. Anhaltende Niederschläge seien aber weiterhin nicht in Sicht. dpa