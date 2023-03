Hochwasser und stürmisches Wetter in Bayern

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Das Regenwetter hat die Wasserpegel vieler Gewässer im Norden Bayerns ansteigen lassen. Rund um Nürnberg warnte der Hochwassernachrichtendienst Bayern am Donnerstag vor Überschwemmungen und Ausuferungen. Betroffen sind demnach mehrere Gewässer, darunter die Aisch, die Haidenaab und die Schwarzach. Die Schwabach überschritt an einer Messstelle in Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt) bereits die Meldestufe 3, bei der bebaute Grundstücke überflutet werden könnten.

München - Das Wasserwirtschaftsamt Kronach rechnete für den Landkreis Bamberg mit der Meldestufe 2 - es könnten also land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte im Norden des Freistaats vor Dauerregen und im Süden vor Sturmböen. Auch am Freitag soll es bei milden zehn bis 15 Grad schauerartig regnen. Sturmböen sind noch dabei möglich. In der Nacht zum Samstag bleibt es regnerisch und vereinzelt stürmisch. dpa