Hoher Sachschaden nach Brand in Einrichtungshaus

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Lagerbrand eines Einrichtungshauses in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) ist ein Schaden von 220.000 Euro entstanden. Ein Großteil davon - 170.000 Euro - entfiel auf die zerstörte Ware, der Rest auf den Gebäudeschaden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Warum genau das Feuer am Montagnachmittag ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden an.

Hoyerswerda - Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Laut der Polizei untersucht am Dienstag ein Brandermittler das Gebäude. dpa