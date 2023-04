Hunderte Freiwillige sammeln Müll auf Dresdner Elbwiesen

Ein Mann sammelt beim Aktionstag Elbwiesenreinigung in der Stadt Dresden den Müll mit der Hand auf. © Daniel Schäfer/dpa

Hunderte Freiwillige haben am Samstag die Elbwiesen in Dresden von Müll befreit. „Damit der Open-Air-Sommer für alle Beteiligten wieder grandios wird, waren wir natürlich trotz Dauerregen mit einem Teil unseres Teams dabei“, sagte der Geschäftsführer der Filmnächte am Elbufer, Matthias Pfitzner, am Samstag in Dresden.

Dresden - Neben den Mitarbeitenden der Filmnächte beteiligten sich unter anderem auch Beschäftigte der Deutschen Post an der Aktion. Den Angaben der Stadt zufolge waren mehr als 2100 Menschen gekommen, um den Müll auf den Wiesen einzusammeln. Dabei fanden sie neben Scherben, Bierdeckeln und Tüten auch Reste von Feuerwerk. dpa