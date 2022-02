IHK-Umfrage: Rückschlag für Konjunktur zu Jahresbeginn

Die Aussichten werden besser beurteilt als die aktuelle Lage: Viele Unternehmen erleben in der Corona-Pandemie eine Achterbahnfahrt. Folgerichtig sind die Ergebnisse der Konjunkturumfrage durchwachsen.

Dresden - Die Konjunktur in Sachsen hat laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach einem robusten zweiten und dritten Quartal 2021 hat sich die Entwicklung ab Spätherbst wieder deutlich abgeschwächt, teilten die Kammern am Dienstag in Dresden mit. Als Ursachen wurden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, Personalausfälle, Lieferengpässe und Preissteigerungen genannt. An der Umfrage hatten sich im Zeitraum von Mitte Dezember bis Mitte Januar 2022 knapp 1800 Betriebe aus Industrie, Baugewerbe, Handel, Dienstleistungen, Verkehr sowie dem Gastgewerbe mit mehr als 92.000 Beschäftigten beteiligt.

Laut Umfrage hat sich die Geschäftslage der Unternehmen im Vergleich zur Herbstumfrage 2021 deutlich verschlechtert, der Ertrag dagegen nur leicht. Zwei von zehn Unternehmen wirtschaften derzeit mit Verlust, vor einem Jahr waren es drei von zehn. Etwa die Hälfte der Firmen (43 Prozent) arbeitet mit Gewinn, der Rest kostendeckend. Auch die Finanzlage ist weniger angespannt als vor einem Jahr. Knapp zwei Drittel der Firmen gaben keine Probleme an, zu Jahresbeginn 2021 waren es nur etwa die Hälfte. Knapp drei Prozent befürchten eine Insolvenz, die Tourismusbranche ist besonders betroffen.

Die Geschäftserwartungen der Unternehmen sind von zahlreichen Unsicherheiten gekennzeichnet, betonten die Kammern. Dennoch ist der Ausblick optimistischer als die Beurteilung der aktuellen Lage. 62 Prozent der befragten Firmen wollen ihre Investitionen steigern oder auf gleicher Höhe fortführen, vor einem Jahr waren das 53 Prozent. 22 Prozent wollen in den kommenden zwölf Monaten Personal einstellen, 15 Prozent rechnen mit einem Abbau von Jobs. Als Risiken gaben die Unternehmen vor allem die hohen Energiekosten (60 Prozent der Befragten) und Fachkräftemangel (59 Prozent) an. 42 Prozent beurteilen die Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro negativ.

Mit Blick auf den Außenhandel sehen die Kammern das größte Potenzial in Osteuropa und Zentralasien. Nach den Worten Hans-Joachim Wunderlich, Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, warten die Firmen vor allem auf eine Entspannung der Situation mit dem Iran. Das Land sei historisch gesehen ein Super-Exportland, der Bedarf an Maschinen riesengroß. Zugleich warnte er vor einer steigenden Kostenbelastung. Man könne als Industrieland nicht überleben, wenn man bei Steuerbelastung und Energiepreisen die Nummer eins sei. dpa