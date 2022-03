Inflation steigt im März in Sachsen auf 7,0 Prozent

Der Thermostat einer Heizung in einer Privatwohnung. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Die Energie- und Lebensmittelpreise treiben die Inflation in Sachsen weiter in die Höhe. Nachdem die Verbraucherpreise für Waren und Dienstleistungen binnen eines Jahres schon im Februar um 4,9 Prozent gestiegen waren, erreicht die Jahresteuerungsrate März voraussichtlich 7,0 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Kamenz mit.

Kamenz - Besonders die Energiepreise heizten die Inflation an - sie stiegen durchschnittlich um mehr als ein Drittel (33,8 Prozent) im Vergleich zum Vorjahresmonat. „Wer trotz eines milden Winters in diesem Monat seinen Tank mit Heizöl (104,8 Prozent) oder Flüssiggas (101,4 Prozent) befüllen musste, zahlte unverkennbar erheblich mehr als vor zwölf Monaten“, teilten die Statistiker mit. Auch für Fernwärme (32,6 Prozent) und Erdgas (14,1 Prozent) mussten Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Lebensmittel waren demnach 8,1 Prozent höher.

Im Vergleich zum Februar stiegen die Preise nach vorläufigen Daten um 2,4 Prozent. Allein die Kraftstoff-Preise stiegen demnach um 20,8 Prozent innerhalb eines Monats. dpa