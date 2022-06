Innenminister: Hartes Vorgehen bei Kinderpornografie

Armin Schuster (CDU), Innenminister in Sachsen. © Robert Michael/dpa

Sachsen will den Kampf gegen Kinderpornografie deutlich verstärken. Innenminister Armin Schuster (CDU) zeigte sich am Mittwoch bei seiner ersten Regierungserklärung im Landtag bestürzt darüber, dass sich die Straftaten in diesem Bereich mehr als verdoppelt haben. Laut Kriminalitätsstatistik wurden 2021 in Sachsen rund 1800 Fälle registriert, im Jahr zuvor waren es knapp 800.

Dresden - „Diesem entsetzlichen Treiben der Täter müssen wir hart entgegentreten“, sagte Schuster.

Sachsen beteilige sich nicht nur an einer bundesweiten Kampagne gegen Kinderpornografie, betonte der Minister. Man werde den Polizeidirektionen und dem Landeskriminalamt mehr Ressourcen zur Verfügung stellen müssen. „Es geht um speziell ausgebildete Polizisten, die neben den bekannten Kriminalitätsformen auch die digitale Kriminalität in allen ihren Ausprägungen besser bekämpfen können.“ Der Verfolgungsdruck müsse hier wie im Bereich Hass und Hetze gesteigert werden. dpa