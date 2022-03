Insgesamt über 120 Tonnen Kampfmittel im Jahr 2021 gefunden

Teilen

Mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind im Jahr 2021 in Sachsen noch insgesamt über 120 Tonnen Kampfmittel gefunden worden. Wie das Polizeiverwaltungsamt Sachsen am Mittwoch mitteilte, wurden die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sachsen (KMBD) zu insgesamt 670 Einsätzen gerufen. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie habe es keine Unterbrechungen gegeben, hieß es.

Dresden - Der größte Anteil der aufgefundenen Kampfmittel entfalle demnach auf Artilleriemunition (rund 97.000 Kilogramm) und Abwurfmunition (rund 20.000 Kilogramm). Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet das Amt jedoch einen leichten Rückgang bei den Funden von Artilleriemunition, Nahkampfmitteln, Waffen sowie bei den Sprengstoffen. Im Bereich der Abwurfmunition habe es jedoch eine Verdopplung der Funde gegeben.

Da die aufgefundenen Kampfmittel nicht immer transportfähig gewesen seien oder geborgen und vernichtet werden konnten, wurden in solchen Fällen zunächst eine Entschärfung oder eine Sprengung am Fundort notwendig. Im Jahr 2021 seien insgesamt fünf Bomben entschärft worden. 35 Sprengungen seien direkt am Fundort vorgenommen worden.

Neben der Suche nach Kampfmitteln und der Gefahrenabwehr seien im vergangenen Jahr auch insgesamt 274 Anfragen von sächsischen Gemeinden und Städten zur Prüfung von Grundstücken auf eine Kampfmittelbelastung eingegangen. dpa