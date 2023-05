Instrumentalwettbewerb: Teilnehmer aus 26 Ländern

Beim Internationalen Instrumentalwettbewerb stellen in den kommenden Tagen mehr als 100 Teilnehmer aus 26 Ländern in Markneukirchen (Vogtlandkreis) ihre Virtuosität unter Beweis. Besonders stark vertreten seien Deutschland, Südkorea und China, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Ausgetragen wird der Wettbewerb in den Fächern Violoncello und Kontrabass.

Markneukirchen - Die erste Runde beginnt an diesem Freitag, nächste Woche Samstag (13. Mai) ist dann das Preisträgerkonzert geplant. Der 1. Preis ist jeweils mit 7000 Euro dotiert, die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 5000 und 3500 Euro. dpa