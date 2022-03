Internationaler Frauentag in Sachsen: Aktionen geplant

Teilen

Ein Schriftzug „Jede von ist einzigartig - Am 8. März ist Frauentag“ steht auf einem Schild vor einem Blumenladen. © Julian Stratenschulte/dpa

Anders als in Berlin müssen Sächsinnen und Sachsen am Internationalen Frauentag arbeiten. Dennoch sind zahlreiche Aktionen geplant - ein Überblick.

Dresden - Ein offizieller Feiertag ist der Internationale Frauentag in Sachsen zwar nicht, dennoch erinnern viele Einrichtungen und Parteien an diesem Dienstag daran. Die Bundesarbeitsagentur in Dresden etwa informiert Frauen am Dienstag und Mittwoch jeweils zwischen 10 und 13 Uhr telefonisch über berufliche Chancen in männerdominierten Branchen.

Im vergangenen Jahr seien etwa in der IT-Branche bundesweit 96 000 Stellen unbesetzt geblieben, hieß es. Es böten sich also Chancen für Frauen an, ihre Erwerbsbiografien zu optimieren. Sie können ihre Fragen und Probleme mit der Beauftragten für Chancengerechtigkeit am Arbeitsmarkt, Ingrun Freudenberg, am Telefon besprechen.

Die sächsische SPD-Landtagsfraktion schrieb anlässlich des Tages ihren 23. Frauenpreis aus, der in diesem Jahr mit insgesamt 1000 Euro dotiert ist. Gesucht werden in diesem Jahr „besondere Frauen in besonderen Zeiten“, wie die Partei mitteilte. „Einzelpersonen, Organisationen und Vereine, deren Engagement eine besondere Würdigung verdient, sollen im Zentrum unseres diesjährigen Frauenpreises stehen“, sagte die gleichstellungspolitische Sprecherin Hanka Kliese. Bewerbungen sind den Angaben zufolge bis zum 1. Juli möglich, der Preis soll im Herbst verliehen werden. Auch in Städten wie Dresden, Leipzig und Zwickau sind lokale Aktionen geplant.

Die Grünen betonten angesichts des Frauentags, dass noch viel in Sachsen in Sachen Gleichstellung zu tun sei. „Ungleich verteilte Sorgearbeit, schlechtere Bezahlung, Altersarmut oder die mangelnde Versorgungslage bei Schwangerschaftsabbrüchen sind nur einige der Baustellen, mit denen Feminismus heute konfrontiert ist“, sagte die gleichstellungspolitische Sprecherin der Fraktion, Lucie Hammecke. dpa