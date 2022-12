Inzidenz mit 179,1 auf ähnlichem Niveau wie vor einer Woche

Teilen

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die offizielle Corona-Inzidenz bewegt sich in Sachsen auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorwoche. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag 179,1. Vor einer Woche hatte der Wert bei 175,8 gelegen, vor zwei Wochen waren es 201,9. Bundesweit wurde die aktuelle Inzidenz auf 239,6 beziffert.

Dresden - Experten gehen seit geraumer Zeit davon aus, dass der Wert die Infektionslage nicht vollständig abbildet, weil sich nicht alle Infizierten testen lassen. In die Statistik gehen aber nur positive PCR-Tests ein.

Der höchste Wert für die 13 sächsischen Regionen wurde mit 239,3 für den Landkreis Leipzig gemeldet, der niedrigste mit 114,8 für den Landkreis Görlitz.

Landesweit wurden nach RKI-Angaben seit Pandemiebeginn im März 2020 inzwischen gut 1,91 Millionen Infektionen registriert. 16.461 Menschen starben bisher an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion. dpa