Jonas Richter bleibt bei den Niners Chemnitz

Deutschlands Jonas Richter. © Matthias Stickel/dpa/Archivbild

Jonas Richter wird auch in der kommenden Saison für die Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga auflaufen. Das Management und der Center einigten sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit bis zum Sommer 2024. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. „Wir sind überglücklich, dass sich Jonas für ein weiteres Jahr bei uns entschieden hat. Er ist der Kapitän unseres Teams, das Gesicht des Chemnitzer Basketballs, ein echter Musterprofi und steht wie kein Zweiter für unsere tolle Entwicklung in den letzten Jahren“, freute sich Steffen Herhold, Geschäftsführer der Niners Chemnitz.

Chemnitz – Der 2,07 Meter große Spieler hat vor 18 Jahren seine Laufbahn im Chemnitzer Nachwuchs begonnen. Mit 285 Pflichtspieleinsätzen ist er vor Malte Ziegenhagen (202) und Virgil Matthews (196) nicht nur längst Rekordspieler des Clubs, sondern liegt mit 2082 Punkten auch in der ewigen Chemnitzer Scorerliste nur noch ganz knapp hinter Ziegenhagen (2119). In den bevorstehenden Playoffpartien gegen Bonn oder spätestens zu Beginn der nächsten Saison kann sich der 25-Jährige eine neue vereinsinterne Bestmarke aufstellen. Sein Debüt im Männerbereich feierte der Sachse im Alter von 17 Jahren im Herbst 2014 in der zweiten Liga Pro A. dpa