Junge Juroren für „Goldenen Spatz“ gesucht

Besucher sitzen in einem Kinosaal. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Countdown läuft: Noch bis 12. Februar können sich junge Filmfans für die Kinderjury des Festivals „Goldener Spatz“ bewerben. Gesucht werden Kinder aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland im Alter von 9 bis 13 Jahren, teilte die Deutsche Kindermedienstiftung am Donnerstag in Erfurt mit. Voraussetzung ist, sie haben Spaß daran, Film- und Fernsehbeiträge im Kino anzuschauen und kritisch zu diskutieren.

Gera/Erfurt - Für eine weitere Jury werden Jungen und Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren gesucht, die digitale Angebote wie Webseiten, Webserien, Apps und Spiele unter die Lupe nehmen.

Beide Jurys vergeben die Hauptpreise des Kinder Medien Festivals, das vom 4. bis 10. Juni in Gera und Erfurt ausgetragen wird. Es richtet sich an das junge Publikum und an Fachbesucher. dpa