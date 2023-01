Juwelendiebstahl-Prozess: Viertes Geständnis erwartet

Zwei Angeklagte bedecken ihre Gesichter im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts Dresden vor Prozessbeginn. © Jens Schlueter/POOL AFP/dpa

Im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe am Dresdner Landgericht wird am Freitag (9.45 Uhr) die Erklärung eines weiteren Angeklagten erwartet. Danach will die Kammer den 26-Jährigen und die drei Beschuldigten befragen, die am Dienstag Geständnisse abgelegt hatten. Die Bereitschaft dazu resultiert aus einer zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht geschlossenen Verständigung, nachdem der Großteil der Beute des Einbruchs zurückgegeben worden war.

Dresden - Die 23- bis 29-Jährigen müssen sich seit knapp einem Jahr wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung verantworten. Die Deutschen aus einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie sind Brüder und Cousins. Der Kunstdiebstahl in Sachsens Schatzkammermuseum am 25. November 2019 gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Laut Anklage erbeuteten die Täter 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro und hinterließen mehr als eine Million Euro Schaden.

Drei der Angeklagten hatten am vergangenen Verhandlungstag zugegeben, an Vorbereitung und Ausführung des Vorhabens beteiligt gewesen zu sein und zeigten Reue. Ein 23-Jähriger lehnt den sogenannten Deal ab, ein 24-Jähriger streitet eine Täterschaft unter Verweis auf ein Alibi ab. Die Mitangeklagten schilderten, wie sie mehrfach die Sicherheitsanlagen testeten, das Gitter des ausgewählten Einstiegsfensters präparierten, einen Stromverteiler für die Altstadt in Brand steckten, um Alarm und Licht des Museums zu kappen, und später in der Tiefgarage eines Wohnhauses auch ihr Fluchtauto anzündeten. dpa