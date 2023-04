Kabinett legt Entwurf für Gleichstellungsgesetz vor

Katja Meier (Bündnis90/Die Grünen), Justizministerin von Sachsen, spricht. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Sachsen will die Förderung von Frauen in den öffentlichen Verwaltungen voranbringen und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Am Dienstag legte das Kabinett dazu den Entwurf eines Gleichstellungsgesetzes vor. „Es ist geschafft“, zeigte sich die auch für Gleichstellung zuständige Justizministerin Katja Meier (Grüne) erleichtert.

Dresden - Sie sprach von einem Meilenstein. „Ich freue mich, dass wir heute als Staatsregierung unseren Beitrag zu moderner und professioneller Gleichstellungsarbeit und geschlechtergerechten Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst im Freistaat Sachsen leisten.“

Das Gleichstellungsgesetz löst das aus dem Jahr 1994 stammende Frauenförderungsgesetz ab. Es soll nicht nur die Rolle von Gleichstellungsbeauftragten stärken, sondern enthält auch Regelungen zu mobiler Arbeit und flexiblen Arbeitsbedingungen. Der Gesetzentwurf soll nun unverzüglich dem Landtag vorgelegt werden, damit er zum 1. Januar 2024 in Kraft treten kann. dpa