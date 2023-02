Kälte und Frost in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Eiskristalle haben sich auf Schneeglöckchen gebildet. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist es in der Nacht zu Mittwoch zu strengem Frost gekommen. Am kältesten war es mit minus 15,6 Grad in Neundorf im sächsischen Erzgebirge, wie der DWD am Mittwochmorgen mitteilte. Im Tiefland sanken die Temperaturen auf bis zu minus 12 Grad. Grund für die extreme Kälte sind den Meteorologen zufolge ein Hochdruckgebiet über Osteuropa sowie fehlende Wolken in der Nacht.

Leipzig - In der Nacht zu Donnerstag kann es wieder zu Temperaturen von bis zu minus 10 Grad kommen. dpa