Kapitän Orban: Gulacsi „ist sehr wichtig für uns“

Leipzigs Torwart Peter Gulacsi nimmt an der Trainingseinheit teil. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

Der Stammkeeper fehlt RB Leipzig seit Oktober 2022. Peter Gulacsi ist aber auf dem Weg zurück. Was passiert, wenn er wieder fit ist?

Leipzig - Kapitän Willi Orban hat den Stellenwert von Peter Gulacsi für RB Leipzig hervorgehoben. Die eigentliche Nummer eins im Tor hatte sich Anfang Oktober vergangenen Jahres im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen und fällt seitdem aus. Zudem musste sich der mittlerweile 33 Jahre alte ungarische Nationalkeeper wegen einer bakteriellen Infektion im Januar einem weiteren Eingriff unterziehen. Wann er wieder voll zur Verfügung steht, ist noch offen, Teile des Trainings absolviert Gulacsi aber mit dem Team.

Die Zwangspause von Gulacsi hat Janis Blaswich für sich genutzt. Der 32-Jährige war vor einem Jahr von Heracles Almelo nach Leipzig gewechselt und ist derzeit gesetzt. „Aktuell sei Gulacsi noch ein bisschen hintendran, meinte Abwehrchef Orban nach einer öffentlichen Trainingseinheit in Leipzig am Dienstag. „Er hatte eine schwere Verletzung. Da muss man ihm auch die Zeit geben.“

Sollte Gulacsi wieder fit sein, wird Trainer Marco Rose entscheiden müssen. „Am Ende des Tages brauchst du jeden Spieler“, betonte Orban aber auch schon - zumal die Leipziger wieder in drei Wettbewerbern vertreten sind.

Orban, der mit Gulacsi auch in der ungarischen Nationalmannschaft zusammenspielt und ihn bei RB als Kapitän wieder abgelöst hat, ließ keine Zweifel am Landsmann aufkommen. „Wenn wir von Pete Gulacsi reden, brauchen wir nicht viel erzählen. Das ist ein Spieler, der über die Jahre immer Verantwortung übernommen hat, auch in schweren Phasen. Deswegen ist er sehr wichtig für uns.“ dpa